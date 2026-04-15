Alcalde de Guachené denunció amenazas tras pronunciarse por la violencia en el norte del Cauca

Guachené, Cauca

El alcalde del municipio de Guachené, Cauca, Willinton Mina, denunció que ha sido víctima de amenazas tras pronunciarse frente a la crítica situación de seguridad y violencia que afecta a la región por el accionar de pandillas.

El mandatario aseguró que las intimidaciones surgieron luego de rechazar públicamente los recientes hechos violentos en la localidad, donde varias personas han sido asesinadas, entre ellas un familiar suyo en medio de disputas entre estructuras delincuenciales.

Mina recordó que Guachené arrastra un preocupante historial de violencia contra el sector público, incluyendo el asesinato de un alcalde en ejercicio, concejales y múltiples atentados contra funcionarios por parte de grupos ilegales que operan en la zona.

“Recibí amenazas por declaraciones que uno tiene que dar ante la comunidad. El año pasado a mi hermano mayor le propinaron siete impactos de bala y hace menos de quince días uno de los tres muertos de la masacre fue mi cuñado. El mensaje que me dejaron fue claro ya fue tu hermano, ya fue tu cuñado y ahora vamos por vos”, aseguró el mandatario.

El alcalde hizo un llamado a la Fiscalía General de la Nación y a la Unidad Nacional de Protección para que se investiguen las amenazas en su contra y se brinden garantías para su seguridad y la de su familia.

En Guachené se vive una compleja situación de orden público marcada por enfrentamientos entre pandillas, que han dejado homicidios, desplazamientos forzados, afectaciones a la salud mental y deserción escolar, además de un aumento en la percepción de inseguridad entre la comunidad.

Recientemente, el alcalde, junto a otros mandatarios del norte del Cauca, se reunió con el Ministerio del Interior, donde insistieron en fortalecer la presencia institucional y aumentar el pie de fuerza, advirtiendo que desde el nivel central es difícil dimensionar la crisis sin conocer la realidad de la región.