Exportaciones del sector lácteo caucano crecieron 40.1%

En la Segunda Feria Láctea en Popayán 35 empresarios locales, bajo la estrategia ‘Zasca’, lograron ventas totales. Crédito: Cámara de Comercio del Cauca.

Popayán - Cauca

Las exportaciones de lácteos y sus derivados en el departamento del Cauca crecieron un 40.1%, según el último reporte del PIB regional. De acuerdo con la Cámara de Comercio del Cauca, este repunte consolida esta línea económica para la región.

Ana Fernandan Muñoz, presidente ejecutiva de la Camara de Comercio entregó el anuncio en el marco de la exitosa Segunda Feria Láctea en Popayán, donde 35 empresarios locales, bajo la estrategia ‘Zasca’, lograron ventas totales con compradores nacionales.

“Sumado a esto, en el último reporte del PIB del departamento las exportaciones de lácteos y derivados crecieron un 40.1%, situaciones que sorprenden y evidencian que la importancia de esta nueva línea”, dijo la directiva.

Estas iniciativas buscan que los productores dejen de vender solo leche cruda y pasen a la transformación.

“Los derivados lácteos del departamento son muy buenos, junto a la leche tiene muchísima calidad, permitiendo los buenos resultados”, resalto Muñoz.

La ejecutiva destacó que tecnificar el sector es la mejor defensa frente a los bloqueos de vías. “Es un sector que siempre ha sufrido por los bloqueos; entonces ofrecerle a los campesinos, transformadores y empresarios pequeños la posibilidad de mejorar sus procesos y poder no perder la leche y vender un producto transformado, los potencia”, dijo.

Según Ana Fernanda Muñoz, de esta manera se permite que el campesino se quede con la cadena de valor, fortaleciendo la economía local.