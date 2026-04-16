Congresistas citan a debate de control político por incremento del impuesto predial

El representante a la Cámara Alejandro Ocampo y otros congresistas del Pacto Histórico y del Partido Liberal citaron a un debate de control político, en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, para aclarar las causas del incremento en el impuesto predial en varias regiones del país.

Los congresistas citaron al director del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) y a funcionarios del Departamento Nacional de Planeación (DNP), quienes deberán rendir un informe sobre la actualización catastral, los criterios técnicos aplicados y su impacto en el valor del predial.

“Es fundamental que el Gobierno explique con claridad qué está pasando con el predial. No podemos permitir que decisiones técnicas terminen golpeando de manera desproporcionada a las familias colombianas, especialmente en sectores populares y rurales”, dijo Ocampo.

Y agregó que la culpa no sería de la resolución expedida por el Gobierno Nacional, sino de los alcaldes y de los concejos municipales.

“El IGAC ha dado una tabla, unos rangos aproximados; sin embargo, queremos hacer este debate para que se pueda corregir cualquier anomalía que se tenga desde el IGAC o desde los concejos municipales, y debatir con varias asociaciones de usuarios, alcaldías y concejales la mejor decisión para que no sigan abusando de los colombianos”, sostuvo.

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El debate, que sería agendado para el 28 o 29 de abril, busca establecer si hubo fallas en la implementación de la política catastral, las cuales habrían provocado incrementos exorbitantes, y encontrar soluciones.