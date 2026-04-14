Gobernador de Boyacá pide al gobierno derogar resolución que aumentó avalúos catastrales en el campo

“Le solicito al presidente, Gustavo Petro que debe reconocer que el procedimiento fue equivocado, por lo cual debe derogarse esa resolución”. Carlos Amaya

Boyacá

Luego de participar durante 10 horas en una mesa de diálogo con el gobierno nacional y los manifestantes contra el catastro multipropósito que tiene varias regiones bloqueadas, el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya le pidió al gobierno del presidente, Gustavo Petro que reconozca que el procedimiento de actualización del avalúo catastral fue equivocado y, en consecuencia, debe enmendarse.

“Le solicito al presidente, Gustavo Petro que debe reconocer que el procedimiento fue equivocado, por lo cual debe derogarse esa resolución”.

También advirtió que el Gobierno tiene voluntad por lo que hay que aprovechar para resolver los problemas con argumentos y el argumento debe ser la derogatoria de esa Resolución, la 2057 de 2025 del Instituto Geográfico Agustín Codazzi por medio del cual se da aplicación al artículo 49 de la Ley 2294 de 2023, la Resolución IGAC 1912 de 2024 y se establecen los porcentajes de incremento de los avalúos catastrales en las zonas rurales de algunos municipios del país para la vigencia 2026.

Eso sí, el gobernador Amaya advirtió que al presidente Petro lo están desinformando o no está bien enterado de las razones de la protesta.

“Las personas que están acá director están bien informadas, nadie que está acá está defendiendo, no he escuchado a uno que diga que hay que evitar que los que tienen más tierra y los que tienen tierra costosa que no pagan el suficiente impuesto, pues la gente que tiene plata como el presidente lo ha puesto en su trino, los ricos paguen. Nadie de los que está acá están defendiendo a ningún rico, al presidente le están desinformando. Porque el presidente lo que no sabe es que solo el 1.4% de los predios que aquí se dan ese ese nuevo avalúo es más de 100 hectáreas. Creo que le tenemos que explicar al presidente bien sobre este problema”.

El gobernador de Boyacá, Carlos Amaya fue más allá y aseguró que esta resolución del IGAC tendrá serias implicaciones para los campesinos, incluso para acceder al SISBEN.

“Lo que el presidente no ha entendido del aumento del avalúo no se resuelve, simplemente con que los Concejos municipales le bajen el impuesto. Esto tiene unas implicaciones mucho más complejas contra los campesinos. Los que tengan una tierra tan grande van a tener que empezar a pagar rentas. No van a tener subsidios, no van a poder acceder al Sisben”.

Amaya insistió en que la Resolución del IGAC fue inconsulta y ha causado demasiados problemas a las comunidades especialmente del campo.

“La decisión ha sido inconsulta, tiene un mal procedimiento y ha generado afectaciones terribles”.

Por su parte el Representante a la Cámara del Centro Democrático, recientemente elegido por Bogotá, Daniel Briceño criticó esta posición del gobernador.

En sus redes sociales publicó: “Uy gobernador Amaya usted es realmente cínico. Su representante a la Cámara, Wilmer Castellanos fue el coordinador ponente del Plan Nacional de Desarrollo y es esa normal la que tiene el impuesto predial disparado hoy en Colombia. Su equipo político contribuyó a esa crisis”.

Hay expectativa porque en la tarde del martes 14 de abril continuarán los diálogos entre los manifestantes y el gobierno nacional, esta vez en cabeza del ministro del Interior, Armando Benedetti en la ciudad de Bucaramanga.