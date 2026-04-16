Suspenden recolección de basuras en Popayán tras quema de vehículo recolector

Popayán, Cauca

Un camión recolector de basuras de la empresa de aseo Urbaser fue incinerado en la vía al relleno sanitario Los Picachos, en el occidente de Popayán, en hechos que son materia de investigación.

De acuerdo con la empresa, el vehículo se dirigía al sitio de disposición final cuando fue interceptado por sujetos desconocidos en la vereda La Yunga, quienes obligaron a descender a los operarios y posteriormente le prendieron fuego al automotor.

El conductor y sus acompañantes resultaron ilesos y se encuentran en buenas condiciones de salud.

Urbaser rechazó el ataque y lo calificó como una infracción al Derecho Internacional Humanitario, al tratarse de un servicio esencial para la salud y la supervivencia de la comunidad.

“Rechazamos de manera categórica estos actos violentos, que ponen en riesgo la integridad de nuestros colaboradores y afectan la prestación del servicio”, señaló la empresa en un comunicado.

Ante la falta de garantías de seguridad, la empresa anunció la suspensión temporal del servicio de recolección de residuos en Popayán. “Se ha tomado la decisión de suspender la operación hasta contar con condiciones seguras”, agregó.

La medida también implica el cierre preventivo del relleno sanitario Los Picachos, situación que afecta no solo a la capital caucana, sino a 16 municipios más que disponen allí sus residuos.

Las autoridades adelantan investigaciones para esclarecer las causas del ataque y dar con los responsables.

Entre tanto, la empresa exigió condiciones de seguridad para restablecer el servicio y pidió a la ciudadanía no sacar las basuras a la calle, para evitar una emergencia sanitaria mientras se supera la contingencia.