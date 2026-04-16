Carlos Carrillo critica nombramiento de Daniel Quintero en Supersalud y alerta impacto político

La designación de Daniel Quintero como Superintendente de Salud, confirmada por el gobierno del presidente Gustavo Petro, provocó una reacción inmediata no solo desde la oposición, sino también desde sectores de izquierda.

Uno de los pronunciamientos más contundentes fue el de Carlos Carrillo, director de la UNGRD, quien cuestionó abiertamente el impacto político de esta decisión.

Carillo manifestó su opinión por medio de un trino en su cuenta de la red social X, donde afirma que “El papel que se le otorga a Daniel Quintero Calle nos hace retroceder como proyecto político”.

Además, en su mensaje, fue más allá y advirtió que el nombramiento “le hace daño al Gobierno y le da gasolina a la oposición”, marcando una de las críticas más fuertes desde dentro del mismo bloque político.

El funcionario calificó la decisión como “un yerro enorme” y aseguró que su pronunciamiento responde a un deber ético, el cual es alertar sobre los riesgos políticos. “La verdadera lealtad con el presidente consiste en hablarle desde la honestidad”, escribió Carrillo.

Cabe recordar, que Quintero llega a la Superintendencia Nacional de Salud en un momento crítico para el sistema, con al menos 10 EPS intervenidas y millones de usuarios afectados por problemas de atención y financiamiento en cuanto a la Nueva EPS.

Además, su designación ha generado controversia por investigaciones y cuestionamientos sobre su gestión pasada como alcalde de Medellín, donde es acusado por presunta corrupción, incluyendo casos de peculado y prevaricato relacionados con la gestión de predios y contratos en su administración.

“Quintero está hoy en juicio por delitos contra la administración pública, tiene derecho a su defensa pero el Pacto Histórico no tiene por qué asumir el costo político de sus líos jurídicos, nada le debemos y nada nos aporta”, afirmó Carrillo.

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En su pronunciamiento, también señaló que la izquierda debe ser “contestataria y rebelde”, y no caer en prácticas que históricamente han debilitado gobiernos progresistas en América Latina, donde citó a la izquierda argentina, venezolana, ecuatoriana, entre otras.

En esa línea, advirtió sobre el riesgo de repetir errores regionales, como la normalización de la corrupción y las alianzas con sectores que, aunque respaldan discursos de cambio, terminan defendiendo intereses tradicionales. Según explicó, este tipo de decisiones han terminado erosionando proyectos políticos desde adentro.