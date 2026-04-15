Coca - Cola FEMSA responde a decisión de la CAR sobre concesión de agua en La Calera
INDEGA, embotelladora de Coca-Cola FEMSA, aseguró que analizará la decisión de la CAR y reiteró su compromiso con el uso responsable del agua.
Tras la decisión de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), donde se aprobó reducir la concesión de agua en La Calera, la empresa INDEGA S.A.S. vinculada a Coca-Cola FEMSA, se pronunció oficialmente sobre el proceso.
En un comunicado, la compañía señaló que tuvo conocimiento de los anuncios hechos por la autoridad ambiental y que estos serán revisados en detalle dentro de las etapas formales del trámite administrativo.
“Se analizarán a detalle en las etapas formales del proceso, con pleno respeto por la institucionalidad, sus decisiones y el marco legal vigente”, indicó la empresa.
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El pronunciamiento se da luego de que la CAR negara la prórroga en tres de los siete manantiales y redujera tanto el caudal como el tiempo de la concesión en los puntos autorizados.
Frente a este escenario, INDEGA reiteró su enfoque en sostenibilidad y manejo del recurso hídrico. “Reiteramos nuestro compromiso con el uso responsable y sostenible del recurso hídrico, la protección de los ecosistemas y el relacionamiento respetuoso con las comunidades”, señaló.
Además, aseguró que sus operaciones se desarrollan bajo estándares ambientales exigentes y en cumplimiento de la legislación colombiana vigente.
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Este tipo de pronunciamientos es habitual en procesos ambientales de alto impacto, donde las empresas buscan mantener la confianza institucional mientras avanzan las evaluaciones técnicas y jurídicas.