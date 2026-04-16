Aumentaron los tiquetes vendidos hacia Barranquilla durante primer trimestre del año

Barranquilla registró un aumento del 14% en tiquetes vendidos hacia la ciudad durante el primer trimestre del año.

Según el informe presentado por Anato, “evidencia una vez más la preferencia por destinos de sol y playa, complementando la oferta urbana y cultural del país”.

Mario Muvdi, presidente de la Junta de Cotelco Atlántico, indicó que Barranquilla está atrayendo a turistas debido a las inversiones que se hace en este sector.

Lea también: Varios sectores sin energía en Barranquilla, Polonuevo y Sabanalarga este viernes, 17 de abril

“Mucha gente que está viniendo a la ciudad de Barranquilla, hay hoteles de alta gama con una buena ocupación, hay mucha gente que viene a las viviendas turísticas, que no se reportan como porcentaje de ocupación en hoteles, y eso hace que mucha gente se vea en la ciudad”, manifestó.

San Andrés fue otro destino con crecimiento en tiquete vendidos con el 30%. Según Anato, durante el primer trimestre del año, la venta de tiquetes aéreos internacionales hacia el país creció 16,7%.

Respecto a los destinos nacionales con más tiquetes vendidos, Bogotá, Cartagena y Medellín continúan concentrando cerca del 75% en conjunto.