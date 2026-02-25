ANATO 2026: la vitrina que impulsa la economía y el turismo nacional

En un momento en que el turismo se consolida como uno de los motores más resilientes de la economía, la edición 45 de la Vitrina Turística de ANATO confirma que el sector no solo se recuperó, sino que entró en una nueva fase de expansión estratégica.

Las proyecciones hablan por sí solas: USD 135 millones en negocios y más de 234.000 contactos comerciales, cifras que trascienden lo simbólico para convertirse en un indicador concreto de confianza inversionista y dinamismo empresarial. No se trata únicamente de transacciones, sino de alianzas que definirán el mapa turístico de los próximos años.

El impacto va más allá de los pabellones. Bogotá recibirá más de 11.000 visitantes, cada uno con un gasto promedio cercano a los $1,7 millones, inyectando recursos frescos a hoteles, transporte, gastronomía y comercio. Es el turismo operando como un verdadero catalizador económico urbano.

Pero quizá el dato más revelador está en el empleo: 6.600 puestos de trabajo vinculados al evento evidencian que esta industria no solo mueve capital, sino oportunidades. Como lo ha señalado Paula Cortés Calle, esta vitrina se consolida como la principal plataforma de negocios turísticos del país, elevando la competitividad nacional en un escenario global cada vez más exigente.

ANATO 2026 no es solo una feria. Es el reflejo de un país que entendió que el turismo dejó de ser una promesa, para convertirse en uno de sus activos económicos más estratégicos.