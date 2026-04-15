“Se necesitan reformas al sistema judicial”: Galán tras asistir al Consejo de Estado

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, ha sido crítico del sistema judicial en Colombia debido a varios casos en el que delincuentes han estado delinquiendo a pesar de tener órdenes de captura o brazaletes electrónicos. En ese sentido, el mandatario tuvo una cita de vital importancia.

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De acuerdo con Galán, fue invitado al Consejo de Estado para hablar sobre esas inconformidades. En medio de esta reunión, el alcalde insistió en la necesidad de una reforma al sistema judicial. “Se necesitan reformas al sistema judicial y garantizar la financiación de la rama”, escribió.

Asimismo, aclaró que su alcaldía respeta el sistema que actualmente hay y las decisiones que toman los jueces de la República. “Bogotá nos rige el respeto por la Rama Judicial y sus decisiones, incluso cuando no nos son favorables”, agregó el mandatario.

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De igual manera, dijo que “reconocemos la autonomía de las distintas ramas del poder, pero también creemos en la importancia de trabajar de manera armónica. Esta fue una conversación constructiva en la que aproveché para reiterar la discusión que hemos venido liderando”.

Sin embargo, indicó que los delincuentes deben ser sancionados y las cárceles no pueden seguir siendo “universidades del crimen”. “Seguiremos liderando la conversación y trabajando con los distintos actores involucrados”, concluyó Galán a través de un mensaje publicado en X.