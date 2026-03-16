Alcaldía de Bogotá y congresistas trabajan para presentar proyectos que reformen el sistema judicial

Bogotá D.C

En la mañana de este lunes 16 de marzo se llevó a cabo la reunión convocada por el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán a la que asistieron 17 congresistas actuales y del nuevo legislativo para abordar los temas de seguridad en la capital.

Tras más de 4 horas reunidos en el Palacio de Liévano, en el centro de la ciudad, el mandatario compartió los avances a los que se llegaron en esa discusión.

“Fue una muy positiva reunión porque si bien hay diferencias y críticas, todos los congresistas que asistieron hoy tienen una actitud constructiva pensando en cómo contribuir desde el Congreso en las capacidades de la lucha contra la delincuencia”, destacó Galán.

Puntos en común:

El alcalde anunció los principales temas en los que se pretende trabajar con los congresistas en una agenda.

Violencia en los delitos

Uno de los temas que se abordó fue la apelación a la violencia en los delitos. Las personas reunidas, en su mayoría, concordaron en que el delincuente que además del delito acuda a la violencia enfrente el proceso judicial privado de la libertad.

Sistema penitenciario

También se apoyó una reforma en el sistema penitenciario. Aunque Galán indicó que se ha reducido el hacinamiento en Bogotá del 172% a menos del 60%, es necesaria la reforma.

“Pedimos a los congresistas que apoyen lo que ya se presentó en el Congreso pero se hundió y es la reforma a las competencias en materia carcelaria”, señaló el mandatario.

Añadió que se deben redistribuir las responsabilidades y competencias a nivel nacional, departamental y local, según la gravedad.

Según cifras del Distrito, Bogotá gasta cerca de 50 mil millones de pesos al año por todas las personas privadas de la libertad que no han sido condenadas.

Trabajo con aliados

Se propuso reforzar el trabajo con actores aliados como la propiedad horizontal para permitir combatir la inseguridad en la ciudad.

Conclusiones

En la reunión los congresistas, el gabinete distrital y al alcalde coincidieron en que hay fallas en el sistema que busca llevar a los delincuentes a la cárcel, así como dificultades en el uso de tecnología (por ejemplo, las cámaras de seguridad) tanto para la Policía como durante los procesos judiciales.

El alcalde Galán enfatizó en que esta propuesta no es solo desde la Administración Distrital, sino que la idea es “dar un paso en la construcción de un equipo amplio, diverso, pero comprometido en revisar el andamiaje legal que tiene Colombia para la lucha contra la delincuencia”.

Entonces la intención es dialogar con todos los sectores comprometidos, la Fiscalía, el Ministerio de Justicia, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo Superior de la Judicatura, la Policía y demás.

El alcalde indicó que no hay que buscar culpables, sino que es el mismo sistema el que no le da las herramientas a las autoridades.

En ese sentido, lo que se pretende es construir de manera conjunta proyectos que reformen el sistema judicial y que estos puedan ser presentados el próximo 20 de julio para que sean discutidos en el nuevo Congreso o antes.