Violento atraco en el Oxxo del barrio Palermo: un vigilante resultó herido

Un nuevo hecho de inseguridad se reportó en las últimas horas en Bogotá. La situación ocurrió a plena luz del día al interior del Oxxo ubicado en el barrio Palermo, en la localidad de Teusaquillo.

Lea también: Dieron de alta a dos víctimas del tiroteo en Usaquén: un menor de 8 años y un paciente de 29 años

De acuerdo con el informe de la Policía, dos delincuentes ingresaron al establecimiento y mediante el uso de armas de armas de fuego intimidaron a dos funcionarios de una empresa de valores y se llevan una maleta.

Uno de los guardas de seguridad resultó lesionado con un objeto contundente a la altura de la cabeza. Sin embargo, no tiene heridas de gravedad, pese a que en las imágenes difundidas en redes sociales se ha podido ver que la persona salió con ayuda de uniformados de la Policía.

Las autoridades ya se encuentran adelantando todas las labores investigativas y recolectando cámaras de seguridad con el fin de lograr individualizar y capturar a los responsables de este hecho.