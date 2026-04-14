Se registró un tiroteo en el barrio Barrancas de Bogotá: autoridades investigan

En la tarde de este lunes 13 de abril, se registró una balacera en el sector de la calle 156 con carrera 7H, en la localidad de Usaquén, al norte de Bogotá, que provocó momentos de pánico entre los habitantes de la zona, aunque al parecer no hay víctimas mortales.

De acuerdo con videos grabados por testigos que estaban en el sector y difundidos en redes sociales, en el lugar se observa a un hombre armado que vestía una chaqueta blanca y negra con rayas, gorra color negro, pantalón de jean, y escondía su rostro con tapabocas y gafas.

En las imágenes también se ve cómo el hombre se acomoda un audífono, lo que genera la especulación sobre una posible comunicación remota, que dejaría entrever que recibía ordenes, mientras ocurrían los hechos.

Tras el reporte de la balacera, unidades de la Policía Metropolitana de Bogotá hacen presencia en el lugar y desplegaron un operativo de seguridad para controlar la situación y dar con el paradero del responsable.

Hasta el momento, las autoridades no han entregado un balance oficial sobre personas heridas o capturas relacionadas con este hecho. La zona permanece acordonada mientras avanzan las investigaciones para esclarecer lo sucedido.

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