Roban otro vehículo de la UNP en el Catatumbo

Norte de Santander.

La inseguridad sigue marcando el panorama en el Catatumbo. En las últimas horas, un vehículo adscrito a la Unidad Nacional de Protección fue hurtado en zona rural de Tibú, en el sector conocido como La Aduana.

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De acuerdo con la información conocida, el esquema de protección se desplazaba desde Cúcuta hacia Tibú cuando fue interceptado por hombres armados en medio del trayecto.

Los sujetos obligaron a detener la marcha y retuvieron a la persona que conducía el vehículo.

Posteriormente, los responsables se llevaron el automotor junto con el armamento asignado al esquema, que está adscrito al Ministerio del Trabajo en ese municipio.

La persona retenida fue dejada abandonada sobre la vía minutos después, mientras que los delincuentes huyeron con el vehículo y las armas, sin que hasta ahora se conozca su paradero.

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Con este hecho, ya son cuatro los vehículos de esquemas de protección hurtados en los últimos días en Norte de Santander, lo que mantiene en alerta a las autoridades por el incremento de estos casos en la región.

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