Directivos de Asinort alertan que docentes en el Catatumbo están sin servicio de salud

Norte de Santander

Continúan los llamados de atención de los docentes por las inconsistencias en la prestación en los servicios de salud en Colombia. En Norte de Santander, los educadores convocaron a dos días de paro, donde adelantarán marchas para alzar su voz a las autoridades de orden nacional.

Sin embargo, lo que más les preocupa a las directivas de Asinort, es la no prestación de servicios para los educadores en la región del Catatumbo.

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“Eso es lo que nos tiene muy preocupados porque, por ejemplo, en este momento el Catatumbo, exactamente Tibú, no tiene la prestación del servicio porque quien estaba prestándole el servicio se retiró y quedamos con ellos en stand-by, a la deriva, sin saber qué va a pasar con estos maestros y por eso esto nos preocupa a nosotros como dirigentes y nos preocupa porque la salud del magisterio es la que está en juego", dijo a Caracol Radio, Marisol Gamboa, vicepresidente de Asinort.

Indicó que son “alrededor de 450 educadores los que están en Tibú y que están buscando para dónde trasladarse”.

Durante este martes 14 de abril, los educadores adelantaron su primer día de paro con jornadas de marchas y se tienen planificadas nuevas actividades culturales para este miércoles en la ciudad de Cúcuta.