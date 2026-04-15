Fue levantada la protesta campesina por catastro en Norte de Santander

Norte de Santander

Después de seis días de protestas por las reclamaciones que hacían organizaciones campesinas las autoridades del orden nacional y local llegaron a un acuerdo para levantar el paro.

En esta zona del país, las manifestaciones se sintieron con gran intensidad en el sector La Curva de Los Adioses, La Laguna, y en el municipio de Chitagá, por los bloqueos que lideraron las comunidades.

El gobierno nacional desde la capital del país informó que el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) emitió este 14 de abril la resolución 0384 de 2026 que permite a las direcciones territoriales ajustar los porcentajes de incremento de valores catastrales mediante actos administrativos de carácter general.

Esta medida, adoptada en el marco de las manifestaciones en contra de la actualización del avalúo catastral y su impacto sobre el incremento del impuesto predial, busca asegurar la coherencia técnica y la adecuada incorporación de la información en la base catastral para la vigencia.

El Instituto determinó que las modificaciones definidas deberán ser aplicadas “de manera general y uniforme sobre las zonas objeto de ajuste”.

Además, el documento estableció que los encargados de las direcciones territoriales tendrán que sustentar, con argumentos técnicos, los criterios asociados a la Ley 2294 de 2023, así como la consistencia existente entre la información catastral y su incorporación al Sistema Nacional Catastral.

Adicionalmente, los valores unitarios por terreno y las zonas homogéneas geoeconómicas tendrán que ser coherentes.

En Norte de Santander las reclamaciones se han hecho desde Pamplona, Pamplonita, Mutiscua, Chitagá y Silos.