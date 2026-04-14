Capturan a presunto integrante del ELN en el Área Metropolitana de Cúcuta. / Foto: Jenny Márquez.

Cúcuta

Durante un operativo adelantado por las autoridades en el Área Metropolitana de Cúcuta, la Policía Nacional logró la captura de un presunto integrante del ELN en zona rural del municipio de El Zulia, Norte de Santander.

Según la investigación que adelantaron las autoridades, este hombre haría parte del Frente Urbano Juan Fernando Porras Martínez de esta organización ilegal con injerencia en esta zona del país.

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"El señor obedece al nombre de Rafael Emilio Gutiérrez, el cual mediante una diligencia de allanamiento en la vereda de Quebrada Seca del municipio de El Zulia, las unidades de policía judicial, de nuestra Policía Metropolitana, en coordinación con nuestro Ejército Nacional, lograron la captura de este sujeto", indicó a Caracol Radio el Teniente Coronel Ricardo Conde, comandante operativo de la Policía Metropolitana de Cúcuta.

Según el coronel Conde “mediante el procedimiento de su registro, se le encontró en su poder una pistola, dos escopetas y 50 cartuchos para las mismas, además de 600 gramos de cocaína y un celular”.

Así mismo el oficial agregó que este hombre presenta antecedentes “por tráfico de estupefacientes para el año 2024 y mediante información de inteligencia, al parecer este mismo se encuentra haciendo parte del Frente Urbano Juan Fernando Porras Martínez del ELN, que tiene precisamente injerencia en esa zona”.

Luego de su captura, este hombre fue dejado a disposición de las autoridades competentes.