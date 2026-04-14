Ataque con dron destruye vivienda rural en el Catatumbo

Ataque de dron en la vereda Buenos Aires de Tibú. / Foto: Alcalde.

Norte de Santander.

Un nuevo hecho de violencia se registró en zona rural del municipio de Tibú, donde una vivienda quedó completamente destruida, al parecer, tras un ataque con un dron cargado con explosivos.

La denuncia fue hecha pública por el alcalde Richar Claro a través de sus redes sociales, donde compartió imágenes del inmueble reducido a escombros en la vereda Buenos Aires, del corregimiento de Pacelli.

En el lugar se evidencian graves daños en la estructura de madera, enseres destruidos y el terreno afectado por la explosión.

“Esto es solo una muestra de lo que a diario viven nuestras familias en el campo con este conflicto absurdo que aún persiste en el territorio. Duele mucho y da impotencia que los actores armados ilegales insistan en arreglas sus diferencias con armas”, expresó.

De acuerdo con la información preliminar, el ataque habría sido ejecutado mediante un dron acondicionado con explosivos, una modalidad que se ha venido reportando en distintas zonas del Catatumbo en medio de la confrontación armada.