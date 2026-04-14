Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

14 abr 2026 Actualizado 11:54

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Cúcuta

Ataque con dron destruye vivienda rural en el Catatumbo

El hecho se habría registrado en la vereda Buenos Aires del municipio de Tibú.

Ataque de dron en la vereda Buenos Aires de Tibú. / Foto: Alcalde.

Ataque de dron en la vereda Buenos Aires de Tibú. / Foto: Alcalde.

Ataque de dron en la vereda Buenos Aires de Tibú. / Foto: Alcalde.

Ana María Rueda.

Cúcuta

Norte de Santander.

Un nuevo hecho de violencia se registró en zona rural del municipio de Tibú, donde una vivienda quedó completamente destruida, al parecer, tras un ataque con un dron cargado con explosivos.

La denuncia fue hecha pública por el alcalde Richar Claro a través de sus redes sociales, donde compartió imágenes del inmueble reducido a escombros en la vereda Buenos Aires, del corregimiento de Pacelli.

En el lugar se evidencian graves daños en la estructura de madera, enseres destruidos y el terreno afectado por la explosión.

“Esto es solo una muestra de lo que a diario viven nuestras familias en el campo con este conflicto absurdo que aún persiste en el territorio. Duele mucho y da impotencia que los actores armados ilegales insistan en arreglas sus diferencias con armas”, expresó.

De acuerdo con la información preliminar, el ataque habría sido ejecutado mediante un dron acondicionado con explosivos, una modalidad que se ha venido reportando en distintas zonas del Catatumbo en medio de la confrontación armada.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir