“Condeno toda forma de violencia política”: Iván Cepeda rechaza amenazas contra Paloma Valencia

En medio de la polémica por las amenazas de muerte y la vandalización de una sede de campaña de la candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, el aspirante del Pacto Histórico, Iván Cepeda, rechazó los hechos.

A través de su cuenta en X, el aspirante condenó “toda forma de agresión o violencia política” e hizo un llamado al respeto y a tratar con cuidado toda diferencia ideológica.

Cepeda también se refirió a las intimidaciones que han circulado en redes sociales contra la aspirante presidencial. “Rechazo las amenazas contra la vida de las candidatas y los candidatos que participan en el proceso electoral por la Presidencia de la República”, escribió.

El pronunciamiento se da luego de que se conociera la vandalización de una sede de campaña de Valencia en Bucaramanga, así como la difusión de imágenes con mensajes intimidatorios en redes sociales, lo que ha generado reacciones desde distintas orillas políticas.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció una recompensa de hasta mil millones de pesos por información que permita prevenir ataques contra los candidatos presidenciales, mientras avanzan las investigaciones para esclarecer estos hechos.

Cepeda denunció que intentaron sabotear su paso por el Huila

Durante su correría política en Pitalito, el candidato denunció obstáculos en su agenda y señaló a sectores del uribismo de intentar frenar sus actividades. Según dijo, estas acciones se habrían presentado tanto en Santander como en el Huila: “Se intentó impedir, con bloqueos de vías promovidos por el uribismo, la realización de una gran concentración en Bucaramanga. También se intentó evitar que pudiera llegara a esta plaza en Pitalito, pero tampoco lo lograron”, afirmó.

Lea también: Amenaza de muerte a Paloma Valencia desata reacciones del Gobierno, partidos políticos y candidatos