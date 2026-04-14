Clases en colegios públicos de Bogotá se desarrollarán con normalidad, pese a paro de Fecode

Bogotá D.C

Desde la segunda semana de abril, la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) anunció la realización de un nuevo paro nacional de docentes que tendrá una duración de 24 horas en Colombia y será este miércoles 15 de abril.

Las razones detrás de esta movilización tiene que ver con la salud de los maestros.

“Frente a la crisis en salid generada por quienes dirigen la Fiduprevisora, el incumplimiento de acuerdos y las imposiciones de la administración distrital”, señalan desde la Asociación Distrital de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación (ADE).

La convocatoria en Bogotá es a las 9 de la mañana en el Parque Nacional, como punto de encuentro, para luego llegar a la Plaza de Bolívar.

Se mantienen las jornadas escolares

Frente al anuncio del paro, la Secretaría de Educación de Bogotá aseguró que las clases se mantendrán con normalidad para no afectar a los estudiantes.

“Mañana 15 de abril, las clases en los colegios públicos del Distrito se desarrollarán con normalidad. En caso de presentarse afectaciones en la jornada escolar, la entidad emitió las orientaciones para la reposición del tiempo académico”, indican en el comunicado.

Cada rector o rectora de la institución organizará la jornada escolar, asegurando la continuidad de las clases, e informará oportunamente a las familias.

La no reposición del tiempo dará lugar a las acciones administrativas correspondientes, conforme a la normatividad vigente.

La secretaria, Julia Rubiano, aseguró que aunque reconoce las fallas que se han presentado en el modelo de salud para el magisterio, los invita a movilizarse sin afectar las horas de clase.

“Reitero que reconocemos y respetamos el derecho a la protesta y movilización que tienen los docentes, siempre y cuando el tiempo escolar de las niñas, los niños y los jóvenes no se vea afectado”, afirmó Rubiano.