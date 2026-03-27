Gremio de maestros convoca paro nacional en Colombia el 15 de abril

La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (FECODE) convocó a un paro nacional de 24 horas el próximo 15 de abril. El objetivo de las movilizaciones es defender, estabilizar y consolidar el modelo de salud establecido en el Acuerdo 003 de 2024 del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), así como exigir el cumplimiento de sus derechos laborales.

El Comité Ejecutivo de Fecode hizo un llamado a participar de manera masiva, pacífica y organizada en esta jornada, la cual incluirá movilizaciones en las principales ciudades del país, como Bogotá, Barranquilla, Cali, Medellín y Bucaramanga.

Las actividades previstas para la jornada incluyen expresiones culturales y folclóricas, así como concentraciones en distintos municipios, con el acompañamiento de equipos de Derechos Humanos que velarán por la seguridad de los manifestantes.

Recordemos que entre las principales demandas del magisterio se encuentran: