Directivos de Fecode reclaman al gobierno respuesta por crisis en el sector salud

Norte de Santander

Directivos de la Federación Colombiana de Educadores Fecode, advirtieron las graves dificultades que ha tenido el sector en la implementación del nuevo modelo de salud que los motiva a salir a las calles.

Este malestar es lo que provoca la parálisis del magisterio en el país según advirtió uno de los directivos de la organización sindical.

Hugo Cárdenas, vocero de Fecode, dijo a Caracol Radio que “nosotros destacamos el modelo sin intermediación, pero hay que meterle la mano de fondo para que la implementación del mismo ante las problemáticas que se han presentado”.

Dijo el líder sindical que al parecer la política, la contratación, la firma de contratos y algunos interés empañan el proceso que ha generado muchos traumatismos.

En esta zona del país será el segundo día de protestas de acuerdo a las manifestaciones que han venido realizando los educadores por esta situación.