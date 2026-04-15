Paro docente dejó sin clases a colegios públicos en Bucaramanga

La decisión ya fue confirmada por varias instituciones educativas oficiales que se acogerán a la jornada de movilización, que iniciará desde las 8:30 de la mañana.

Aunque desde la Secretaría de Educación se había hecho un llamado a no suspender la jornada académica, varias instituciones se acogieron al paro, por lo que no habrá clases en colegios públicos de la ciudad.

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“Comprendemos la situación que están viviendo nuestros docentes en materia del servicio de salud”, señaló la secretaria de Educación de Bucaramanga, Martha Guarín.

La funcionaria también señaló que actualmente existen fallas en la atención en salud de FOMAG y la Fiduprevisora, situación que motivó la convocatoria nacional.

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Antes de la jornada, la funcionaria había hecho un llamado a no afectar a los estudiantes. “La invitación es a no interrumpir el proceso educativo y garantizar el derecho a la educación de nuestros niños, niñas y jóvenes”, señaló. Sin embargo, varias instituciones se acogieron al paro.

Tambíen indicaron que programas como el de Alimentación Escolar (PAE) y el transporte escolar funcionarán con normalidad durante la jornada.

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La Alcaldía también señaló que seguirá elevando solicitudes ante el Gobierno Nacional para que se garantice el servicio de salud a los docentes y se atiendan las fallas reportadas.