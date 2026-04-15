Alerta en Santander por posible llegada del fenómeno de El Niño. Estas son las recomendaciones

Ante la alta probabilidad de un nuevo fenómeno de El Niño en Colombia, las autoridades en Santander alertaron a las comunidades e iniciaron acciones preventivas para mitigar posibles afectaciones en el segundo semestre del año.

De acuerdo con Eduard Sánchez, director de la Oficina para la Gestión del Riesgo y Desastres de Santander, basado en proyecciones del IDEAM y la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, existe un 60% de probabilidad de que este fenómeno climático se presente entre junio, julio y agosto, cifra que aumentaría al 90% entre septiembre, octubre y noviembre.

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La autoridad emitió la circular 008 de 2026, mediante la cual hacen un llamado a todas las entidades que integran el Sistema Departamental de Gestión del Riesgo, así como a los consejos municipales y a la comunidad en general, para fortalecer los planes de contingencia y las estrategias de respuesta.

Advirtieron que, de materializarse el fenómeno, Santander podría enfrentar múltiples impactos, entre ellos incendios forestales, desabastecimiento de agua y dificultades en la producción de energía, especialmente en las represas del departamento.

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“Debemos estar preparados y tener un plan de contingencia establecido frente a esta situación”, señaló Sánchez, quien indicó que inició de una articulación con autoridades ambientales, organismos de socorro y entidades técnicas.

El trabajo conjunto también incluirá a los 87 municipios del departamento, con el objetivo de proteger la integridad de la población y reducir los riesgos asociados a este evento climático.

La invitación y el llamado que hacen las entidades de socorro a la ciudadanía es a la prevención y a la preparación anticipada, como claves para enfrentar los posibles efectos del fenómeno de El Niño en la región.