Termina una protesta y hoy 15 de abril comienza otra en Santander: la de los maestros

Un día después de que se levantaran los bloqueos y se normalizara la movilidad en Santander tras los bloqueos campesinos por la actualización catastral, el departamento enfrenta una nueva jornada de protestas.

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Este miércoles 15 de abril, el magisterio se suma al paro nacional de 24 horas convocado por Fecode. Los docentes exigen ajustes en el modelo de salud y el pago de prestaciones sociales.

La movilización en Bucaramanga está programada desde las 8:30 de la mañana en el sector de Puerta del Sol, con recorrido hacia el Parque García Rovira. Además, se realizarán concentraciones en diferentes municipios del departamento.

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El presidente del Sindicato de Educadores de Santander, Heliberto Delgado, explicó que la decisión fue tomada en la Junta Nacional de Fecode con el respaldo de las filiales del país.

“Esta decisión fue tomada en la Junta Nacional de Fecode con la aprobación mayoritaria de todas las filiales. Estamos reclamando aspectos muy importantes como la estabilización del modelo de salud y el pago de prestaciones”, señaló.

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Delgado agregó que entre las principales exigencias está la consolidación del modelo de salud definido en el acuerdo 003 de 2024, así como el pago de primas y otros derechos laborales pendientes para los docentes.

Esta nueva jornada de protestas se da apenas un día después del levantamiento de los bloqueos en el departamento, lo que mantiene la atención sobre el impacto de las movilizaciones en la región.