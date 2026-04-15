Inició la construcción del Centro de Salud de La Cumbre, tras años de espera en Floridablanca

Luego de más de una década de solicitudes por parte de la comunidad, la Alcaldía de Floridablanca dio inicio a la construcción del Centro de Salud de La Cumbre, un proyecto con el que buscan fortalecer la atención médica en el municipio y mejorar la calidad de vida de miles de habitantes.

El Centro de Salud estará ubicado en la intersección de la carrera 9E con calle 34, en un punto estratégico del barrio La Cumbre.

La obra, considerada una “deuda histórica” con los residentes del sector, comenzó oficialmente con una inversión de 20.870 millones de pesos y un plazo estimado de ejecución de 24 meses. Según el alcalde, José Fernando Sánchez Carvajal, el compromiso de la administración es entregar el centro completamente operativo en diciembre de 2027.

“Hoy iniciamos los trabajos en el Centro de Salud de La Cumbre, una obra que se da gracias a una gestión adelantada desde el gobierno municipal. El compromiso es claro: debe estar en funcionamiento en 2027”, afirmó el mandatario.

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El proyecto, gestionado a través de la Clínica Guane ante el Ministerio de Salud y Protección Social, estará ubicado en la Comuna 8 y beneficiará a cerca de 160 mil usuarios anualmente, consolidando la red hospitalaria del municipio y posicionando a Floridablanca como referente en servicios de salud en el área metropolitana de Bucaramanga.

La comunidad ha recibido con satisfacción el inicio de las obras. Jaqueline Alvarado, residente del barrio desde hace 50 años, expresó su emoción al ver materializada una promesa largamente esperada. “Hoy estamos viendo los frutos, me siento con satisfacción”, señaló José Fernando Sánchez.

¿Cómo será este centro de salud?

Ana Lucía Castro, representante de usuarios de la Clínica Guane, destacó que este centro responde a una necesidad planteada desde hace más de diez años.

De acuerdo con el gerente de la Clínica Guane, Carlos Alberto Malagón Herrera, el nuevo centro contará con servicios de medicina general, odontología, psicología, nutrición, vacunación y fisioterapia, entre otros.

Por su parte, el secretario de Infraestructura, Gerson González Ortiz, explicó que la edificación tendrá cerca de 5.000 metros cuadrados construidos, distribuidos en dos plantas y un sótano, e incluirá sistemas de climatización que optimizan el uso de la luz natural, así como espacios modernos como salas de espera, cafetería, áreas administrativas, ascensores y sistemas de seguridad.