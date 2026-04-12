Denuncian amenaza de muerte contra la candidata presidencial, Paloma Valencia

El expresidente Álvaro Uribe denunció una cuenta de la red social X, desde la que amenazaron a la candidata presidencial Paloma Valencia.

Se trata de una publicación que encendió las alarmas, porque es una corona fúnebre, con el nombre de la candidata en la banda y una foto a blanco y negro, junto al descanse en paz.

El hecho ha generado rechazo desde varias orillas, y encendió las alarmas sobre la seguridad de los candidatos presidenciales.

La amenaza se le suma a la vandalización que realizaron en la sede de campaña de la candidata presidencial en Bucaramanga, donde pintaron grafitis con mensajes agresivos sobre el Centro Democrático.

Ampliar Cerrar

Gobierno rechazó la amenaza

El ministro del Interior, Armando Benedetti rechazó la amenaza de muerte contra la candidata Paloma Valencia, y la vandalización de una de sus sedes de campaña en Santander.

Ampliar Cerrar

Aseguró que las autoridades ya están actuando para esclarecer los hechos y reforzar la protección.

Al mismo tiempo, reiteró en que desde el Gobierno están brindado todas las garantías de seguridad, especialmente a los candidatos de la oposición, con medidas anticipadas y sin sesgos políticos.