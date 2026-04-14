Federación de Municipios exige a Petro asumir crisis por avalúos catastrales en el país

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La Federación Colombiana de Municipios le exigió al presidente Gustavo Petro asumir su responsabilidad frente a la crisis generada por los incrementos en los avalúos catastrales que están afectando a distintas regiones del país.

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En un comunicado, los alcaldes aseguraron que “esta situación no es atribuible a los mandatarios locales”, y explicaron que los aumentos responden directamente a la implementación del artículo 49 del Plan Nacional de Desarrollo impulsado por el Gobierno nacional.

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Asimismo, advirtieron que “los alcaldes han actuado conforme a la ley. No han fijado estos incrementos ni tienen la competencia para modificarlos discrecionalmente”, por lo que rechazaron los señalamientos en su contra.

La Federación propuso como salida la implementación inmediata de la Resolución 0384 de 2026 del IGAC, con el fin de revisar los casos atípicos derivados del cálculo automático de los avalúos, así como aplazar la aplicación de algunos incrementos hasta 2027 en municipios que no recibieron bases catastrales actualizadas.

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Los mandatarios hicieron un llamado al Gobierno nacional para abrir espacios de concertación. “Colombia necesita soluciones, no acusaciones ni amenazas sin sentido”, señalaron, al insistir en la urgencia de instalar mesas de diálogo para evitar mayores afectaciones económicas y sociales, especialmente en zonas rurales.

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