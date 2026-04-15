“No se desesperen, voten por mí”: Sergio Fajardo a los militantes inconformes con la Alianza Verde

En diálogo con Caracol Radio, el candidato presidencial Sergio Fajardo lamentó la crisis que enfrenta la Alianza Verde, tras la decisión de su Dirección Nacional de avanzar en un acuerdo programático con la campaña presidencial de Iván Cepeda y Aida Quilcué.

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Además, recordó que él fue fórmula vicepresidencial del profesor Antanas Mockus, en el año 2010, por lo que consideró que la crisis en el partido “es un daño muy grande” a la ‘ola verde’ que, según dijo, se construyó con tanta esperanza e ilusión.

“Cuando usted ve a Carlos Ramón González, al expresidente del Senado y a Sandra Ortiz, y yo no sé a cuántas personas más, metidos en corrupción, duele”, mencionó.

Y a propósito de la inconformidad de varios militantes que, a su juicio, “son valiosos y crecieron con ellos alrededor de una forma distinta de hacer política”, mencionó que “tienen un reto muy grande de recomponerse”.

“Lo que les puedo decir a todas esas personas del Partido Verde, que crecieron con nosotros, que tienen sueños, que han trabajado, que hemos participado en política, no se desesperen, voten por mí”, señaló.

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Las declaraciones las dio tras su participación en la Cumbre de Gobernadores ‘Las Regiones Proponen’, en la Universidad de La Sabana.

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