Quindío sigue sin morgue y ahora hay alerta porque en Pereira no recibirían más cadáveres

Armenia

Hay alerta sanitaria en el Quindío, porque ese departamento sigue sin morgue y ahora desde medicina legal de Pereira han anunciado no que recibirán más cuerpos sin vida porque no tienen capacidad.

El contralor del Quindío Perches Giraldo dio a conocer la situación durante la rendición de cuentas de la entidad ante la asamblea del departamento donde manifestó “el tema de la morgue es un tema muy complicado que tenemos en el departamento del Quindío. Hace mucho rato no se vienen atendiendo, la morgue que se tiene en Calarcá es algo de paso, no resuelve la situación, hay una comunicación de la morgue de medicina legal de Pereira que no va a recibir más cadáveres allá y eso va a generar un problema mayúsculo"

El contralor agregó “Para la próxima Comisión Regional de Moralización de este mes vamos estamos citando no solamente a medicina legal, sino a fiscalía y a los demás municipios porque en eso hay que aportar todos y hay municipios que pues que no han querido aportar o que han dicho que no tienen recursos, pero lo que se está pidiendo es de forma gradual y proporcional a los presupuestos.

Cabe recordar que la actual sede de la morgue en Calarcá, esta sin funcionamiento por contrato de mantenimiento que adelanta la empresa proyecta Quindío pero que ha tenido problemas en la ejecución y solicitar ampliar el plazo para poder terminar la remodelación.

Frente a la construcción de la morgue departamental no se ha avanzado entre la gobernación del Quindío, la alcaldía de Armenia y los municipios frente al lote, los recursos y la construcción que es una necesidad de la región.