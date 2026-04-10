Una Águila Arpía que fue herida a bala se recupera en Pereira tras compleja cirugía

Pereira

Este ejemplar de Águila Arpía, considerada una de las aves más poderosas del mundo, fue trasladada a Pereira para recibir atención especializada luego de ser hallada con una grave lesión en su ala derecha, al parecer, provocada por disparos.

El ave, proveniente de Villavicencio, presentaba una fractura en el radio del ala, lo que obligó a activar un trabajo conjunto entre la Carder, el Centro de Rehabilitación de Aves Rapaces San Isidro - Crarsi, la Fundación Águilas de Los Andes - FADA y el Bioparque Ukumarí, con el apoyo de Cormacarena, para garantizar su rescate y atención.

Tras su llegada a Pereira, el águila fue valorada por un equipo de especialistas y posteriormente sometida a una intervención quirúrgica para estabilizar la fractura. Actualmente, el ejemplar se encuentra en proceso de recuperación bajo estricta supervisión médica.

“Actualmente el águila está medicada, está teniendo una evolución favorable, el ala está vendada, tiene el clavo intramedular que estará por un mes allí, y las posibilidades de realizar rehabilitación son altas”, afirmó Alex Ospina, director del Crarsi.

Foto: Bioparque Ukumarí de Pereira / Juan Carlos Londono Ampliar Foto: Bioparque Ukumarí de Pereira / Juan Carlos Londono Cerrar

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Entre tanto, Raúl Murillo, gerente de Ukumarí, manifestó que el Águila Arpía habría sido atacada lo que evidencia malas prácticas en diferentes zonas donde la fauna sigue siendo víctima de hechos de violencia. Destacó el trabajo de todas las entidades y, especialmente de la clínica del Bioparque.

“Nuestro único propósito es salvar cada vida que llegue a nuestro Bioparque, que pase por nuestra clínica y dar esa segunda oportunidad para ser recuperada, rehabilitada y poder ser liberada otra vez en los llanos orientales. El mensaje de reflexión es, la fauna se deja quieta, no se ataca, la fauna silvestre, sobre todo las rapaces tienen una función ecológica principal y es hacer control ecosistémico en sus grandes extensiones y territorios”, expresó Murillo.

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Por su parte, el director de la Carder, Julio César Gómez, destacó la articulación entre entidades para lograr el traslado y la atención del animal, subrayando la importancia del trabajo conjunto en la protección de la fauna silvestre.

“El medio ambiente somos todos, y por eso la hermandad de las Corporaciones y de los parques dedicados a la conservación como el Crarsi y Ukumarí, trabajamos por la conservación del medio ambiente”, señaló el director de la Carder.

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El águila arpía es una especie clave para el equilibrio de los ecosistemas, presente en regiones como la Amazonía, la Orinoquía y zonas del Chocó biogeográfico. Su conservación es fundamental debido a su rol como depredador tope.

Actualmente, el ejemplar permanece en el CRARSI, donde continuará su proceso de recuperación. En los próximos días será sometido a nuevas valoraciones en el Bioparque Ukumarí para evaluar la evolución de la fractura. De responder positivamente, iniciará su etapa de rehabilitación con miras a una posible liberación en su hábitat natural.