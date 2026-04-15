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15 abr 2026 Actualizado 12:25

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Cúcuta

Golpe a la banda criminal “Los Turcos” en Cúcuta

Las autoridades capturaron a “Cachetes”, señalado como uno de los principales distribuidores de estupefacientes en la Comuna 6.

William Alexis Chacón Prato, alias de &quot;Cachetes&quot;. / Foto: Jenny Márquez.

William Alexis Chacón Prato, alias de "Cachetes". / Foto: Jenny Márquez.

William Alexis Chacón Prato, alias de &quot;Cachetes&quot;. / Foto: Jenny Márquez.

Cúcuta

A través de un operativo adelantado por las autoridades fue capturado William Alexis Chacón Prato, conocido con el alias de “Cachetes” y quien sería un importante actor criminal de la banda criminal “Los Turcos” en Cúcuta.

“Cachetes” de 39 años fue capturado en el barrio Toledo Plata, en la zona norte de la capital nortesantandereana.

Más información

"Cachetes no solamente es uno de los principales distribuidores de estupefacientes de “Los Turcos” en la Comuna 6, sino que también ha participado en algunos homicidios mediante información de inteligencia y precisamente en diciembre pasado él había salido de prisión por haber participado también en un asesinato", indicó a Caracol Radio el teniente coronel Ricardo Conde, comandante operativo de la Policía Metropolitana de Cúcuta.

“Este señor presenta anotaciones judiciales por delitos de tráfico de estupefacientes, homicidio, lesiones personales y porte ilegal de armas de fuego”.

William Alexis Chacón Prato fue dejado a disposición de las autoridades competentes.

Jenny Márquez

Jenny Márquez

Comunicadora Social, egresada de la Universidad Francisco de Paula Santander. Con experiencia en el...

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