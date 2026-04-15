Golpe a la banda criminal “Los Turcos” en Cúcuta

Cúcuta

A través de un operativo adelantado por las autoridades fue capturado William Alexis Chacón Prato, conocido con el alias de “Cachetes” y quien sería un importante actor criminal de la banda criminal “Los Turcos” en Cúcuta.

“Cachetes” de 39 años fue capturado en el barrio Toledo Plata, en la zona norte de la capital nortesantandereana.

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"Cachetes no solamente es uno de los principales distribuidores de estupefacientes de “Los Turcos” en la Comuna 6, sino que también ha participado en algunos homicidios mediante información de inteligencia y precisamente en diciembre pasado él había salido de prisión por haber participado también en un asesinato", indicó a Caracol Radio el teniente coronel Ricardo Conde, comandante operativo de la Policía Metropolitana de Cúcuta.

“Este señor presenta anotaciones judiciales por delitos de tráfico de estupefacientes, homicidio, lesiones personales y porte ilegal de armas de fuego”.

William Alexis Chacón Prato fue dejado a disposición de las autoridades competentes.