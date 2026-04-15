Autoridades iniciarán operativos contra motorizados que tapen sus placas en Cúcuta

Cúcuta

Edwin Cardona, secretario de Seguridad Ciudadana de Cúcuta, dio a conocer a Caracol Radio, que en las próximas horas se estará dando inicio a operativos, por toda la ciudad, que busca sorprender a los motorizados que tapas las placas de sus vehículos.

La decisión de estos operativos se tomó después de varios consejos de seguridad adelantados por las autoridades, donde se analizaron hechos de violencia que se han presentado en la ciudad.

Más información Directivos de Asinort alertan que docentes en el Catatumbo están sin servicio de salud

“Mediante la asesoría por parte de la Fiscalía General de la Nación, en conjunto con la Secretaría de Seguridad, Secretaría de Movilidad y la Policía Nacional, se tomó la decisión. Aquellas personas que vienen tapando las placas, van a ser judicializadas por falsedad marcaria“, dijo el funcionario.

Agregó que “es importante saber que quienes cometen los delitos que vienen afectando la seguridad y convivencia ciudadana son los delincuentes y son los que tapan las placas”, para evitar dejar evidencias de sus acciones.

Más información Capturan a presunto integrante del ELN en el Área Metropolitana de Cúcuta

Es de resaltar que estos operativos se adelantarán también contra aquellas personas que suban las placas, impidiendo la visibilidad de la misma.

“Llamo a toda la comunidad y a las personas de bien que están trabajando y que de pronto tengan esa placa tapada, que saquen la documentación, saquen su seguro, saquen su certificación técnico-mecánica para que las autoridades no vayan a cometer o a individualizarlo y presentarlos ante una autoridad judicial y no tenga esa anotación en Fiscalía”, concluyó Cardona.

Escuche Caracol Radio en vivo: