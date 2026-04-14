Golpe a estructuras dedicadas al homicidio selectivo en Ibagué

Ibagué

La Policía Metropolitana de Ibagué entregó detalles de la investigación que se adelantó durante varios meses para poder impactar a una organización delincuencial dedicada al homicidio selectivo.

En la operación se capturó a los tres presuntos responsables del intento de homicidio de Cristian Ariza alias ´El flaco´, cuando salía del Coiba de Picaleña el 30 de octubre del año 2025. Entre los detenidos está Jonatan Álvarez Murillo, alias ´morocho´ y Lino Villamil Castañeda, alias ´lino´, así como también la notificación de la orden judicial en la estación de policía Flandes, a Johan Herrera Torres, alias ´mundo malo´, por el delito de homicidio agravado tentado en concurso con porte ilegal de armas de fuego.

Los hechos por lo que eran investigados se registraron en inmediaciones del centro penitenciario Coiba Picaleña, luego que alias ´El Flaco´ recobrara su libertad.

En videos quedó evidenciado como dos hombres en moto abordaron a este a sujeto momentos en que se reencontraba con familiares y le dispararon sin mediar palabras.

Con la recolección de imágenes de cámaras de seguridad, testimonios y medios técnicos, los agentes de la SIJIN lograron establecer que este ataque contra alias sicarial se había ordenado presuntamente por el control del tráfico local de estupefacientes en la comuna 12 de Ibagué.

Alias ´morocho´, de 31 años, presuntamente, fue quien dio la orden de atentar contra alias ´el flaco´, actor criminal que también estuvo recluido en el centro penitenciario Coiba Picaleña y quien registra 8 anotaciones judiciales por, concierto para delinquir, porte ilegal de armas de fuego, hurto calificado y violencia intrafamiliar.

Según el coronel, Edgar López, comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué, en la investigación se estableció que Alias ´Lino´, de 23 años, fue el encargado de coordinar la logística para llevar a cabo el hecho sicarial. Este actor criminal registra 2 anotaciones judiciales por los delitos de concierto para delinquir y hurto calificado y agravado.

Por su parte, alias ´mundo malo´, de 22 años, fue el encargado de accionar el arma de fuego contra la humanidad de alias ´el flaco´, a pesar de su corta edad, registra 10 anotaciones judiciales por, porte ilegal de armas de fuego, concierto para delinquir con fines de narcotráfico, amenazas, tráfico de estupefacientes y receptación.

Las autoridades lo identifican como un reconocido actor criminal de estructuras delincuenciales del municipio de Flandes - Tolima, dedicadas presuntamente a la comercialización de estupefacientes y a la comisión de homicidios selectivos en la modalidad de sicariato.

Fue notificado de la actual orden judicial, en la estación de Policía Flandes, donde se encuentra recluido desde el 30 de diciembre de 2025, luego de ser capturado por el delito de porte ilegal de armas de fuego.

Un cuarto actor criminal vinculado a este hecho, y quien era el conductor de la moto que participó en el atentado era Juan Felipe Martínez Posada, conocido con el alias de ´Cartago´, quien de acuerdo con información de las autoridades, estuvo recluido en el centro penitenciario Coiba - Picaleña, por ser parte de la estructura criminal ´los flacos´ con injerencia en Cartago – Valle del Cauca, rol de sicario, y a quien le figuraba anotaciones por concierto para delinquir con fines de homicidio.

Estando recluido en Coiba, hizo alianzas criminales con alias ´morocho´, quedó en libertad para el mes de abril de 2025, y se quedó en la capital del Tolima para ejecutar acciones criminales. Luego del atentado viajó a Cartago, su municipio natal, donde finalmente fue asesinado en marzo de 2026.