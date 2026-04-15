Gobernadores y candidatos presidenciales celebraron caída del IVA a licores: “Era inconstitucional”

La Corte Constitucional, este miércoles, 15 de abril, por decisión unánime de su Sala Plena tumbó el Decreto 1474 de 2025 que se había expedido en el marco de la emergencia económica, ya hundida, y dentro del cual, entre otras cosas, se grababa con un IVA del 19% los licores y los juegos de azar en línea.

El alto tribunal concluyó que no existían razones suficientes para adoptar estas medidas por vía excepcional, por lo que anuló el impuesto y ordenó la devolución de los $23.000 millones que habían sido recaudados.

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Así, esta decisión generó respaldo entre mandatarios regionales, quienes advirtieron que la medida afectaba recursos clave para los departamentos.

¿Cuál fue la reacción de los gobernadores?

Varios gobernadores departamentales expresaron en los micrófonos de Caracol Radio su apoyo a la determinación que se tomó.

Rafaela Cortés, gobernadora del Meta y presidenta de la Federación Nacional de Departamentos

Cortés, quien ostenta dos cargos, gobernadora del Meta y presidenta de la Federación Nacional de Departamentos, ofreció su perspectiva y dijo que esa declaratoria de emergencia, hoy tumbada, “lo único que hacía era aumentar el contrabando y generarle menos recursos a los gobiernos departamentales.

“Nos querían seguir asfixiando”, enfatizó.

Según la gobernadora, con esos recursos que reciben los departamentos se les gira a los hospitales y se cumple una función clave para el sistema de salud colombiano. “Hoy en día, quien sostiene todo el sistema de salud de los hospitales públicos son los gobiernos departamentales”.

Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle del Cauca

La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, también fue una de las primeras que se pronunció y aseguró estar “muy contentos”.

“Fue una lucha que dimos cuando salió la emergencia económica. Lo dijimos muy claramente, es inconstitucional, (...) los recursos son cedidos a los departamentos y por una emergencia económica no pueden tumbar los efectos de algo que nos iba a perjudicar. Teníamos la razón cuando nos opusimos”, apuntó.

Erasmo Zuleta, gobernador de Córdoba

El gobernador de Córdoba dijo: “Siempre he creído que, a pesar de las diferencias que puedan existir, siempre se debe dialogar y concertar para llegar acuerdos sin extralimitarse en las funciones“.

Y así, expresó sentirse sorprendido por la noticia. “Celebramos la independencia de los poderes y que estos no se extralimiten. Me coge de sorpresa este anuncio, pero el país debe seguir dando el debate”.

Eduardo Verano de la Rosa, gobernador del Atlántico

El gobernador de la Rosa comentó que los departamentos “viven de los recursos de mayor debilidad porque son los que provienen del vicio: licores, cigarrillos y demás. Terminaríamos con uno departamentos raquíticos. Es al revés, necesitamos, por lo menos, darle dos, tres o cuatro puntos del IVA, que quede en los departamentos para que se fortalezcan”.

Andrés Julián Rendón, Gobernador de Antioquia

Por su parte, el gobernador de Antioquia fue puntual: “Triunfó la rebelión de los gobernadores. Agradecemos a la Corte por ser pilar de la democracia y evitar esa usurpación que quería hacer el Gobierno Nacional a través de una emergencia económica”.

Los candidatos presidenciales también se pronunciaron

Sergio Fajardo

Por otro lado, los candidatos a la Presidencia también hablaron al respecto. Uno de los primeros en hacerlo fue Sergio Fajardo, que aseguró que se deben hacer “leyes bien hechas” y “no por el impulso”.

Sergio Fajardo - Candidato presidencial, ahora hay que devolver plata entonces despelote, caos total”, subrayó.

Paloma Valencia

La candidata Paloma Valencia, por otro lado, enfatizó en que se debe evaluar una reforma tributaria territorial “que evalúe las rentas y garantice ingresos dignos para los departamentos”.

Lo anterior, según dijo, porque las rentas principales que tienen los departamentos en Colombia son la cerveza, el licor y el cigarrillo.

“Cuando usted le pone un impuesto adicional a un producto que ya tienen un impuesto, lo que termina pasando es que la gente deja de consumirlo, y si la gente consume menos, los recursos de los que viven los departamentos se vienen a nada. Eso es un problema serio que tienen porque sus rentas principales son la cerveza, los licores y los cigarrillos”, concluyó.

Claudia López

Para la candidata presidencial Claudia López lo que hizo el Gobierno Nacional fue “abiertamente inconstitucional” porque se “le puso un impuesto nacional a esa fuente departamental. Por eso se acaba de caer”.

“Eso era robarle la poquita plata de los departamentos y traérsela para el bolsillo nacional, eso es evidentemente constitucional. Celebro que la Corte haya tomado esa decisión”, aseveró.

Luis Gilberto Murillo

Finalmente, para el candidato presidencial Luis Gilberto Murillo, la decisión se debe acatar. “Hay una división de poderes, entonces hay que cumplirla y de eso se trata la democracia”.

Así mismo, afirmó que en un hipotético gobierno suyo se presentará al Congreso una reforma tributaria “que haga mayor énfasis en impuestos saludables” y un estatuto tributario territorial.

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