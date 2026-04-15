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15 abr 2026 Actualizado 16:08

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Justicia

Corte ordena devolver dinero de impuestos cobrados en emergencia tras caída de ley de financiamiento

La Corte Constitucional ordenó al Gobierno y a entidades como la Dian devolver el dinero recaudado por las medidas tributarias adoptadas entre el 30 de diciembre de 2025 y el 28 de enero de 2026, en el marco de la Emergencia Económica tras la caída de la ley de financiamiento.

Corte Constitucional imagen de referencia. Foto: Colprensa.

Corte Constitucional imagen de referencia. Foto: Colprensa. / Sergio Acero

Corte Constitucional imagen de referencia. Foto: Colprensa.

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Juan Esteban Quintero

Juan Esteban Quintero

" Comunicador social y periodista con especialización en narrativas digitales, ambos títulos de la Universidad...

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