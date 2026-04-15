Corte ordena devolver dinero de impuestos cobrados en emergencia tras caída de ley de financiamiento

La Corte Constitucional ordenó al Gobierno y a entidades como la Dian devolver el dinero recaudado por las medidas tributarias adoptadas entre el 30 de diciembre de 2025 y el 28 de enero de 2026, en el marco de la Emergencia Económica tras la caída de la ley de financiamiento.