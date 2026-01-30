¿El trago vuelve a bajar de precio con la suspensión de la emergencia económica?

En la tarde de este jueves, 29 de enero, la Corte Constitucional suspendió provisionalmente el decreto de emergencia económica, lo que significa que el alza en el precio de algunos productos como el licor deberán bajar de precio.

Es así como la emergencia queda sin efectos, al menos por el momento, por lo que el Gobierno Petro no podrá aplicar las medidas extraordinarias ni los decretos derivados.

Así las cosas, la emergencia económica aplicaba un incremento del 19% al IVA a las bebidas alcohólicas y aumentaba el impuesto al consumo, haciendo que tragos como rones, aguardientes y whiskies subieran sustancialmente su valor. Ahora, estos productos deberán volver al precio previo a la medida del Gobierno.

Asimismo, el exministro de Hacienda José Manuel Restrepo aseguró a Caracol Radio que la decisión de la Corte “hace que el impuesto vuelva al punto original, mientras se toma la decisión definitiva”.

De otro lado, Kenneth Burbano Villamarín, decano Facultad de Derecho Universidad Libre, detalló que la constitucionalidad del decreto es “dudosa”, pues no está suficientemente argumentada la necesidad del estadio de emergencia económica. Sin embargo, también cuestionó que la Corte se haya atribuido la facultad de suspender estados de excepción.

“Debido a que el comunicado de prensa no tiene una justificación, deja dudas sobre cuáles fueron los argumentos para suspender el decreto. Posiblemente encontró que la norma era constitucional y que sus efectos eran irremediables”, sostuvo.

¿Cómo quedaría el precio de los licores en Colombia con la suspensión de la emergencia económica?

Aguardiente Amarillo de Manzanares: la botella de 750 ml pasa de $71.112 a $49.705.

Ron Viejo de Caldas: la botella de 750 ml pasa de $84.604 a $54.545.

Aguardiente Antioqueño: la botella de 750 ml pasa de $33.000 a $17.500.

Rones: bajarán un 45% en su precio final.

¿Esta baja en los precios del trago podría cambiar?

Sí. Según lo señaló el organismo, esta medida de suspensión es provisional “hasta que la Sala Plena de la Corte Constitucional profiera una decisión de fondo”.

