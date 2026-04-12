Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

13 abr 2026 Actualizado 18:37

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Popayán

Golpe a las disidencias en el Cauca tras la captura de un presunto cabecilla de las redes de apoyo

Se trata de alias ‘Sargento Díaz’ señalado colaborador de la estructura Jaime Martínez.

Alias &#039;Sargento Díaz&#039;, capturado en Santander de Quilichao. Crédito: Policía Cauca.

Alias 'Sargento Díaz', capturado en Santander de Quilichao. Crédito: Policía Cauca.

Alias &#039;Sargento Díaz&#039;, capturado en Santander de Quilichao. Crédito: Policía Cauca.

Richar Vidal

Popayán

Santander de Quilichao - Cauca

La Policía Cauca reportó un golpe a las disidencias de las Farc tras una operación conjunta con el Ejército Nacional, para capturar a alias ‘Sargento Díaz’, señalado cabecilla de las redes de apoyo de la estructura Jaime Martínez.

Los hechos se registraron en jurisdicción de Santander de Quilichao.

Alias ‘Sargento Díaz’ es considerado un enlace logístico clave para este grupo armado en el norte del departamento.

Durante el operativo, las autoridades incautaron una carabina, proveedores para pistola y siete kilogramos de marihuana tipo creepy que pretendían ser comercializados.

Más información

El coronel Gerson Bedoya, comandante de la Policía Cauca manifestó que con el resultado se debilita las finanzas y la capacidad operativa de la estructura criminal, particularmente en los municipios del norte del Cauca.

El capturado quedó a disposición de la autoridad competente para responder por tráfico de armas y estupefacientes.

Richar Vidal

Richar Vidal

Comunicador social y periodista egresado de la Universidad del Cauca. Desde 2014 ha desarrollado experiencia...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir