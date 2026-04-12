Golpe a las disidencias en el Cauca tras la captura de un presunto cabecilla de las redes de apoyo

Santander de Quilichao - Cauca

La Policía Cauca reportó un golpe a las disidencias de las Farc tras una operación conjunta con el Ejército Nacional, para capturar a alias ‘Sargento Díaz’, señalado cabecilla de las redes de apoyo de la estructura Jaime Martínez.

Los hechos se registraron en jurisdicción de Santander de Quilichao.

Alias ‘Sargento Díaz’ es considerado un enlace logístico clave para este grupo armado en el norte del departamento.

Durante el operativo, las autoridades incautaron una carabina, proveedores para pistola y siete kilogramos de marihuana tipo creepy que pretendían ser comercializados.

El coronel Gerson Bedoya, comandante de la Policía Cauca manifestó que con el resultado se debilita las finanzas y la capacidad operativa de la estructura criminal, particularmente en los municipios del norte del Cauca.

El capturado quedó a disposición de la autoridad competente para responder por tráfico de armas y estupefacientes.