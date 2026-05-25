Homicidio en Circasia, Quindío ocurrió en fiesta clandestina donde había menores de edad: Alcaldía

Armenia

Homicidio en Circasia, Quindío ocurrió en una fiesta clandestina donde había menores de edad: Alcaldía

Cabe recordar que el viernes 22 de mayo en la noche fue asesinado con arma de fuego Yeison Antonio Londoño Valencia, alias “Tony Montana” de 24 años de edad en una finca en zona rural del municipio de Circasia, donde se desarrollaba una fiesta.

En Caracol Radio Armenia hablamos con Natali Henao, secretaria de gobierno del municipio de Circasia que sobre el hecho explicó “lastimosamente el día viernes hubo un homicidio en el municipio de Circasia, joven de 24 años, con antecedentes, oriundo del municipio de Circasia. Dos jóvenes resultaron heridos, un joven de 16 años y una joven de 17 años, quienes fueron trasladados al hospital San Vicente de Paul y posteriormente al San Juan de Dios.

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Y agregó “Le cuento que justamente ese día viernes estábamos realizando un comando situacional, teníamos presencia de policía en sus diferentes especialidades, ejército, comisaría de familia, secretaría de gobierno, personería municipal y estábamos haciendo la intervención dentro de todo lo que tenía que ver con tema de menores de edad a altas horas de la noche, consumo de sustancias psicoactivas y estábamos haciendo la intervención en el parque principal cuando se presentaron los hechos.

Las autoridades se trasladaron de manera inmediata a conocer de fondo la situación. En este momento están realizando las investigaciones, revisando cámaras para poder determinar los responsables del tema.

Fiesta clandestina

La secretaria subrayó “el hecho se da dentro de un tema clandestino, era una fiesta clandestina, las autoridades no teníamos conocimiento de que se estaba llevando a cabo este tipo de actividad y mucho menos que menores de edad participaran o asistieran a dicha fiesta, no contaba con ningún permiso, ni protocolo de seguridad”

Llamado

La funcionaria agregó “el mensaje a toda la comunidad, a los empresarios, a la gente que tiene finca para alquilar, ante todo la responsabilidad frente a nuestros niños, niñas y adolescentes, porque esos espacios se presentan para un tema de consumo desbordado.

Entonces, digamos que desde el municipio seguimos atentos a cualquier situación que se presente, cualquier información que tenga la ciudadanía. Importante que se acerquen al auto para poder dar una respuesta de fondo.