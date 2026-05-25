Se nos quemó todo, salimos con mi familia y los perritos: damnificada por voraz incendio en Armenia

Armenia

En Armenia, un verdadero drama vive las 173 personas que lo perdieron todo debido a un incendio que consumió 60 viviendas, claman solidaridad ya que quedaron con lo que tenían puesto.

La emergencia se registró entre los barrios Altos de Monserrate y Miraflores al sur de la capital del Quindío en la tarde – noche del sábado 23 de mayo donde fue necesaria la presencia de un gran número de bomberos, unidades, equipos, y organismos de socorro.

Catherine Trujillo lo perdió todo quedó con lo tenía puesto y por fortuna pudo salvar a sus perritos, ella relató a Caracol Radio como se inició la emergencia “yo me estaba planchando el cabello, yo escuché que empezó como un chispeo por allá a lo lejos, cuando yo me asomé por la por la parte de atrás de mi casa y vi que empezó el incendio. Yo lo único que hice fue sacar mis perritos, mi hija, mi mamá y pues cuando pensamos que el incendio no nos iba a alcanzar, cuando ya no hubo tiempo de nada y pues también fue parte de los bomberos que se quemó mi casa porque cuando yo bajé que tomé valor para bajar, el incendio recién estaba empezando por el techo de mi mamá y cuando dijeron que no había presión, no había agua, entonces fue como negligencia también por ese por esa parte.

¿Y se le perdió todo?

Todo, no sacamos nada, solamente lo que tenemos puesto y se alcanzó a sacar una caneca de la remesa y un equipo no más. Del resto todo se quemó. ¿cómo era su casa? Pues la parte de atrás es el material y de ahí para acá era madera, esterilla y tabla. No, pues no quedó sino las paredes. Solo las paredes. Lo que era el material de resto no más.

Pues sí, la casita es propia, es propia mía y la de mi mamá pues también es de ella. Se le quemó todo, quedó, no, pues con lo que tenía puesto y no más a con los animalitos y yo creo que los gatitos sí se murieron porque no se han encontrado, todo quedó calcinado.

¿Y los perritos los alcanzaron a salvar?

Sí, porque pues mi perra recién tuvo los bebés, entonces yo los tenía en una canasta, las metí ahí y me como pude, lo saqué, me volví a sacar los perritos de la vecina porque ella como trabaja hasta tarde no estaba y a auxiliarla, o sea, a mi hija, a sacar todo lo que pudimos, los niños más que todo.

¿Qué les han dicho de cómo comenzó el incendio?

Hay dos versiones. La primera que yo escuché fue que es que había un señor que mandó cobre, no sé si es verdad o mentira. Y la otra es que dicen que había una señora que estaba que mandó a quemar una basura, pero ahí no se sabe la verdad, solamente la sabe Dios.

Solidaridad: que nos ayudaran pues para volver a parar el ranchito pues si podemos en algo más material, pues lo que el tiempo lo dirá pueden comunicarse conmigo al 3205133705 con de corazón y que Dios los bendiga por si nos pueden ayudar con cualquier cosa.

Alcaldía de Armenia entregó ayudas

La alcaldía de Armenia entregó ayudas humanitarias, brigadas médicas, alimentación, atención psicosocial, evaluaciones técnicas y estructurales a las 59 familias afectadas por el incendio registrado en el asentamiento Altos de Monserrate, emergencia que consumió 59 viviendas y dejó a 173 personas damnificadas.

La Alcaldía de Armenia hizo un llamado a la solidaridad de los ciudadanos para apoyar a las familias damnificadas y pidió que, como respuesta a una petición de la comunidad, las ayudas sean canalizadas en el punto de acopio del sector, ubicado en la Calle 37#19A -00, Santa Helena.

“Por solicitud de la comunidad se instaló una carpa en el sector, en la cancha del barrio, para acoger las ayudas de los armenios. Se requieren donaciones de alimentos no perecederos, ropa nueva o en excelente estado, agua en botella, y elementos sanitarios, entre otros”, informaron voceros de la administración.