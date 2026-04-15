EN VIVO: Caos en Bogotá este 15 de abril por inundaciones, choques y demoras en vuelos en El Dorado
El impacto en la movilidad ha sido significativo, con múltiples accidentes registrados y retrasos en los vuelos. Siga aquí el minuto a minuto con las novedades en materia de movilidad:
Bogotá vive una jornada caótica este 15 de abril de 2026 debido a las intensas lluvias que han afectado a múltiples sectores de la ciudad. Desde primeras horas de la mañana, las precipitaciones intensas han provocado inundaciones en vías principales como la Avenida Caracas, en la Calle 6 y la Calle 33 sur, así como en algunos barrios residenciales.
Según los reportes oficiales, las localidades que reportan más lluvias son: Fontibón, Kennedy, Ciudad Bolívar, Teusaquillo, Rafael Uribe y Tunjuelito.
Estas son las afectaciones por lluvias en Bogotá:
- Espejo de agua en la Av. Caracas con Calle 33 (sentido sur-norte).
- Inundación en Av. Caracas con Av. Comuneros (Los Mártires).
- Encharcamiento en Autopista Norte con Calle 170 (Usaquén).
El impacto en la movilidad ha sido significativo, con múltiples accidentes registrados. Los choques, sumados a las vías en mal estado por el agua, han generado largos trancones y retrasos en el transporte público.
Demoras en vuelos en El Dorado
La situación también ha tenido repercusiones en el transporte aéreo. De acuerdo con la Aeronáutica Civil, debido a una intensa nubosidad en el Aeropuerto Internacional El Dorado en Bogotá, hay retrasos en los vuelos. Uno de los afectados es el ministro de Minas, Edwin Palma, que reporta retrasos de hasta dos horas en un vuelo que tiene para Cartagena.
La baja visibilidad y las lluvias persistentes han obligado a ajustar itinerarios, afectando tanto salidas como llegadas y generando congestión en las terminales aéreas.
La aerolínea Latam ha cancelado al menos 10 vuelos a distintas regiones del país. Por su parte, Avianca está realizando algunos desvíos.
Las autoridades distritales mantienen monitoreo constante de la situación e instan a la ciudadanía a extremar precauciones.
Minuto a minuto, movilidad en Bogotá HOY 15 de abril
8:40 a.m. | A quienes transitan sobre la autopista Norte al sur, se sugiere tomar como vía alterna la NQS, para evitar el paso por el tramo comprendido entre la calle 92 a la calle 85, donde se registra encharcamiento/inundación por lluvias.
8:37 a.m. | En la autopista Norte con calle 170, al su, debido a las lluvias, se registra encharcamiento en el punto.
8:36 a.m. | | Se presenta una inundación en la calle 170 con Autopista Norte. Autoridades recomiendan conducir con precaución.
8:12 a.m. | Unidad de grúa hace presencia en el punto y retira el camión varado del corredor. Se recupera las condiciones de movilidad en la Av. El Dorado (calle 26).
7:46 a.m. | Estas son las afectaciones por lluvias en Bogotá:
7:43 a.m. | Siniestro vial en la localidad de Puente Aranda, entre tractocamión y automóvil en la Carrera 50 con Calle 13.
7:25 a.m. | Latam ha cancelado al menos 10 vuelos a distintas regiones del país. Por su parte, Avianca está realizando algunos desvíos.
6:48 a.m. | Debido a las fuertes lluvias, se presentan inundaciones sobre la Av. Caracas con calle 6 y calle 33 sur.
6:25 a.m. | La Aeronáutica Civil alertó que, debido a una intensa nubosidad en el Aeropuerto Internacional El Dorado en Bogotá, hay retrasos en los vuelos.
6:17 a.m. | Se presenta un accidente de tránsito que involucra el volcamiento de una camioneta oficial de la Policía en la Av. Caracas con calle 76, sentido sur-norte.
5:47 a.m. | Se presentan inundaciones a la altura de la calle 127 con autopista Norte, sentido sur-norte debido a las fuertes lluvias de las últimas horas.