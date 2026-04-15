EN VIVO: Caos en Bogotá este 15 de abril por inundaciones, choques y demoras en vuelos en El Dorado

Bogotá vive una jornada caótica este 15 de abril de 2026 debido a las intensas lluvias que han afectado a múltiples sectores de la ciudad. Desde primeras horas de la mañana, las precipitaciones intensas han provocado inundaciones en vías principales como la Avenida Caracas, en la Calle 6 y la Calle 33 sur, así como en algunos barrios residenciales.

Según los reportes oficiales, las localidades que reportan más lluvias son: Fontibón, Kennedy, Ciudad Bolívar, Teusaquillo, Rafael Uribe y Tunjuelito.

Estas son las afectaciones por lluvias en Bogotá:

Espejo de agua en la Av. Caracas con Calle 33 (sentido sur-norte).

Inundación en Av. Caracas con Av. Comuneros (Los Mártires).

Encharcamiento en Autopista Norte con Calle 170 (Usaquén).

El impacto en la movilidad ha sido significativo, con múltiples accidentes registrados. Los choques, sumados a las vías en mal estado por el agua, han generado largos trancones y retrasos en el transporte público.

Demoras en vuelos en El Dorado

La situación también ha tenido repercusiones en el transporte aéreo. De acuerdo con la Aeronáutica Civil, debido a una intensa nubosidad en el Aeropuerto Internacional El Dorado en Bogotá, hay retrasos en los vuelos. Uno de los afectados es el ministro de Minas, Edwin Palma, que reporta retrasos de hasta dos horas en un vuelo que tiene para Cartagena.

La baja visibilidad y las lluvias persistentes han obligado a ajustar itinerarios, afectando tanto salidas como llegadas y generando congestión en las terminales aéreas.

La aerolínea Latam ha cancelado al menos 10 vuelos a distintas regiones del país. Por su parte, Avianca está realizando algunos desvíos.

Las autoridades distritales mantienen monitoreo constante de la situación e instan a la ciudadanía a extremar precauciones.

Minuto a minuto, movilidad en Bogotá HOY 15 de abril