Vuelven a capturar a fleteros que dejaron en libertad en Bogotá: Galán pide sean encarcelados
Un juez lo dejó en libertad porque no tenían antecedentes.
El 14 de abril de 2026, la Policía Metropolitana volvió a capturar a dos fleteros que ya habían sido capturados en los últimos meses en Bogotá por hurto, pero fueron liberados y siguieron delinquiendo.
Es por eso que, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se pronunció con indignación sobre este hecho.
“La vez pasada los liberaron, a pesar del porte ilegal de armas, estaban ad portas de cometer un nuevo fleteo y les inmovilizaron lo vehículos, pero los liberaron porque no tenían antecedentes”, aseguró el mandatario.
Esta segunda captura también se da por porte ilegal de armas y como si movilizaban en un vehículo tipo taxi fue inmovilizado.
“Yo espero que esta vez sí queden tras las rejas. No podemos seguir con la Policía capturando y los sueltan, capturando y los sueltan y así sucesivamente”, agregó Galán.
Banda delincuencial ‘La Gorda’
Los capturados pertenecen a la banda delincuencial ‘La Gorda’ que se dedican a robar a personas que acaban de salir de una entidad financiera para robarles el dinero.
Los robos los hacen de forma violenta con el uso de armas de fuego y estarían vinculados en al menos cinco de estos casos.
Juliana De Los Ríos
Periodista egresada de la Universidad del Rosario con énfasis en redes sociales y marketing digital....