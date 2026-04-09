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“Vamos a conseguir más odio”: Gerente de Taxi Imperial sobre protestas en El Dorado

En los micrófonos de 6AM W de Caracol Radio estuvo Julio Jiménez, el gerente encargado de Taxi Imperial, la empresa autorizada por el Aeropuerto Internacional El Dorado para prestar su servicio de transporte.

A propósito del cese de actividades anunciado por algunos de sus trabajadores debido a la falta de garantías en su trabajo por la presencia de vehículos blanco de servicio especial, el gerente indicó que con estas manifestaciones se perjudica más el gremio.

“Ellos quieren más trabajo pero desafortunadamente en el Aeropuerto El Dorado se han presentado muchos inconvenientes por todo lo que han hecho los mismos taxistas. Pero así lo que vamos a conseguir es más odio”, señaló Jiménez.

Aseguró que este problema de vehículos de servicio especial y la presencia de plataformas digitales en la terminal aérea viene desde hace mucho tiempo.

“Desafortunadamente la cocinada la perdimos. El 80% de la productividad de todos los usuarios que llegan al Aeropuerto se van en plataformas ilegales”, indicó el gerente encargado.

De acuerdo con Jiménez, Taxi Imperial está trabajando en con los conductores para mejorar el servicio y competir con las plataformas digitales.

Sin embargo, los taxistas están inconformes con la gerencia de Jiménez.

“Queremos que Julio Jiménez salga de la administración porque quiere imponernos un porcentaje por servicio, una tarifa y no sabemos con base a qué, sabiendo que a nosotros nos regula un taxímetro”, señaló un taxista.

Para los manifestantes que la nueva gerencia no los representa.