En Colombia no hay cárceles, sino universidades del crimen: de la Espriella sobre polémica en Itagüí

Abelardo de la Espriella, precandidato presidencial. Foto: Colprensa-Campaña De La Espriella / CAMPAÑA DE LA ESPRIELLA

Este miércoles, 15 de abril, desde la Universidad de La Sabana en Bogotá, en el marco de la ‘Cumbre de los Gobernadores’, el candidato presidencial Abelardo de la Espriella se refirió a la polémica que se desató luego de revelarse que, en la cárcel de Itagüí, capos de las banda criminales del Valle de Aburrá que adelantaban negociaciones con el Gobierno Nacional, estarían teniendo una serie de lujos dentro del penal, entre estos una parranda vallenata.

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Durante su intervención, de la Espriella aseguró: “En Colombia no hay cárceles, hay universidades del crimen, lo que es ciertamente diferente”.

Allí, el candidato presidencial culpó, en una parte, al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario del país de permitir que este tipo de situaciones sucedan en los penales de la Nación.

“Parte de ese cáncer y ese problema es el INPEC, que es una cueva de bandidos que permiten que las cárceles sean universidades del crimen. Esa es la verdad”, concluyó de la Espriella.

¿Qué pasó en la cárcel de Itagüí?

Pues bien, se trató de una parranda vallenata realizada en la cárcel de Cárcel de Itagüí, en la que habrían participado cabecillas de estructuras criminales vinculadas a la mesa de paz urbana con el Gobierno Nacional.

Allí, se conoció que en el pabellón de máxima seguridad se organizó una celebración con ingreso no autorizado en la que participó el cantante de vallenato Nelson Velásquez.

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Además, se reveló posteriormente que ese pabellón no contaba con cámaras de seguridad y que los reclusos de esa zona del penal contaban con el electrodomésticos y tecnología no autorizada.

Esto dijo Abelardo de la Espriella

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