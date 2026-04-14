MinJusticia ofreció excusas al país por parranda en cárcel de Itagüí

El ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, se pronunció desde la Comisión Primera de la Cámara sobre la polémica por la “megafiesta” en la cárcel de Itagüí y ofreció excusas al país por el escándalo.

“Este tipo de cosas no pueden pasar, mucho menos en centros carcelarios donde estén representantes de los procesos de negociación”, aseguró Cuervo.

Por otro lado, el ministro confirmó que está a la espera de que la oficina del Alto Comisionado de Paz haga una solicitud formal para avanzar con el traslado de los cabecillas de bandas criminales que habrían participado en la celebración, como lo pidió el presidente Gustavo Petro.

“Eso se remite al INPEC y se informa cuáles son los pabellones o centros carcelarios disponibles para tomar la decisión del traslado”, explicó.

Y agregó: “La directriz de presidente es pensar en el traslado de estas personas que están en la mesa de negociación sociojurídica. ¿Qué sigue ahora? Que la oficina del alto comisionado elabore la petición formal”.

Finalmente, insistió en que ya están haciendo las investigaciones disciplinarias: “se removió el director, el comandante de guardia, se iniciaron procesos disciplinarias”.