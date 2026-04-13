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13 abr 2026 Actualizado 18:54

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Justicia

‘Megaparranda’ vallenata: Pabellón de alta seguridad de Itagüí no tiene cámaras de seguridad

Según se conoció no hay registro de los excesos que se habrían presentado en la fiesta prohibida en dicho pabellón.

Cárcel de Itagüí . Foto: Colprensa

Cárcel de Itagüí . Foto: Colprensa(Thot)

Cárcel de Itagüí . Foto: Colprensa

Jenny Rocio Angarita@JennyAngaritaG

Fuentes judiciales confirmaron que no hay cámaras de seguridad en el pabellón de alta seguridad de la cárcel de Itagüí, donde el miércoles 8 de abril se presentó una ‘megaparranda’ con variedad de licores, comida especial y con la presentación del reconocido artista Nelson Velásquez.

Esto significa que no hubo registro de video de los excesos que se habrían vivido durante la prohibida celebración.

Noticia en desarrollo...

Jenny Rocio Angarita

Jenny Rocio Angarita

Nació en Ibagué (Tolima), es egresada de la Universidad de Ibagué de la facultad de Comunicación Social...

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