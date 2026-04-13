‘Megaparranda’ vallenata: Pabellón de alta seguridad de Itagüí no tiene cámaras de seguridad

Fuentes judiciales confirmaron que no hay cámaras de seguridad en el pabellón de alta seguridad de la cárcel de Itagüí, donde el miércoles 8 de abril se presentó una ‘megaparranda’ con variedad de licores, comida especial y con la presentación del reconocido artista Nelson Velásquez.

Esto significa que no hubo registro de video de los excesos que se habrían vivido durante la prohibida celebración.

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