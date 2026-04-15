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¿Por qué no se ha cumplido la orden de Petro de trasladar delincuentes en fiesta de Itagüí?

En el Consejo de Ministros del pasado 13 de abril de 2026, el presidente Gustavo Petro anunció el traslado a Bogotá de los reclusos involucrados en la parranda vallenata realizada en la cárcel La Paz de Itagüí.

Este evento, que generó fuerte polémica, no contaba con autorización oficial, según confirmó el INPEC, y tuvo como uno de sus protagonistas al cantante Nelson Velásquez.

Si bien la ejecución del presidente Petro no ha sido inmediata, la situación reviste una alta complejidad operativa y jurídica. De hecho, hasta ayer 14 de abril, el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, quien se encontraba de vacaciones, regresó para asumir la coordinación del tema.

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Por qué no han realizado el traslado de los delincuentes tras la orden de Petro

Sin embargo, el traslado de los implicados en la parranda vallenata no es tan fácil, pues Caracol Radio conoció las razones:

Determinar exactamente quiénes serían trasladados: solo 16 privados de la libertad (7 están en libertad). ⁠⁠Definir si van todos a un mismo lugar o regresan a las cárceles donde estaban antes de ser concentrados en Itagüí. Establecer cómo retomar conversaciones y en qué condiciones: Si fuera en Bogotá, los 7 que están en libertad tendrían que viajar en cada ciclo de conversaciones. Definir el centro penitenciario al que serían llevados en caso de permanecer juntos.

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