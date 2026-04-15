Denuncian falsa vacunadora que estafaría a estudiantes de salud en Soledad, Atlántico

La Alcaldía de Soledad, a través de la Secretaría de Salud Municipal, alertó a la ciudadanía sobre la presencia de una persona que presuntamente se hace pasar por vacunadora y que estaría engañando a estudiantes de carreras del área de la salud con la aplicación de supuestas dosis sin respaldo sanitario.

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Según el comunicado oficial, esta persona estaría aprovechando la necesidad de los estudiantes de cumplir con esquemas de vacunación exigidos para sus prácticas formativas, muchos de los cuales deben ser costeados de manera particular al no estar cubiertos por el Plan de Beneficios en Salud.

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La falsa vacunadora ofrecería dosis a menor costo, convenciendo tanto a jóvenes como a sus padres, lo que configura una estafa y, además, representa un grave riesgo para la salud de quienes acceden a estos servicios ilegales.

Autoridades confirman denuncia penal

Las autoridades informaron que la persona ya fue plenamente identificada y que la Secretaría de Salud interpuso una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación, con el objetivo de lograr su judicialización y evitar que continúe afectando a más ciudadanos.

“La Alcaldía de Soledad y la Secretaría de Salud alertan a la comunidad sobre una mujer que está plenamente identificada y sobre quien se han interpuesto denuncias penales. Esta persona, de manera inescrupulosa, ofrece a estudiantes vacunas supuestamente necesarias para realizar sus prácticas”, señaló el secretario de Salud, Edison Barrera.

El funcionario agregó que desde la administración se están adelantando acciones de inspección, vigilancia y control para prevenir este tipo de situaciones. “Hacemos tanto las denuncias como la alerta a la comunidad para que no caigan en engaños y evitar que se siga poniendo en riesgo la vida y la salud de estas personas”, afirmó.

La Administración Municipal hizo un llamado urgente a la ciudadanía para que únicamente acceda a servicios de vacunación en instituciones habilitadas y reconocidas, que cumplan con todos los estándares de calidad y seguridad.

Asimismo, reiteró que ninguna persona está autorizada para cobrar por vacunas del esquema regular, ya que estas son gratuitas en los puntos oficiales.

Finalmente, la Alcaldía reafirmó su compromiso con la protección de la salud pública e invitó a la comunidad a denunciar cualquier situación irregular. “Seguiremos identificando y sancionando a quienes pongan en riesgo la salud de nuestra población”, concluyó Barrera.