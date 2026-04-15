Cundinamarca es el departamento con la menor pobreza multidimensional del país: se ubica en 4,1%

Cundinamarca

El más reciente informe del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE) sobre el Indice de Pobreza Multidimensional (IPM) posicionó al departamento de Cundinamarca en el primer lugar en reducción a esta problemática en el país.

En 2025 se registró la cifra más baja del departamento en los últimos años que es de 4,1% con una reducción de 3,3 puntos frente al 7,4% de 2024, según el DANE.

“Esto significa que 113 mil familias en Cundinamarca tienen mejores condiciones de vida , más acceso a la salud, más niños estudiando, mejores condiciones de vivienda, más empleo y menos barreras en los territorios para acceder a los servicios básicos”, aseguró el gobernador Jorge Emilio Rey.

Las zonas rurales y centros poblados también mostraron resultados destacados en acceso a la salud, saneamiento básico, asistencia escolar y formalidad laboral, razón por la cual el departamento se encuentra en el primer lugar nacional en estos indicadores.

En 2018 estas zonas tienen niveles cercanos al 20 %, y en este informe se logró reducir esa pobreza en casi 13 puntos.

“Esto muestra un avance en la superación de brechas históricas y una mejor articulación entre lo urbano y lo rural, reflejando el impacto de las políticas públicas y la fuerza de nuestras comunidades”, agregó Rey.

El gobernador también destacó que además del primer puesto nacional en reducción del IPM, el reporte del DANE ubica a Cundinamarca en el segundo puesto en mejora de indicadores como analfabetismo, trabajo infantil, acceso a agua potable, condiciones de vivienda y empleo informal.

“Nada de esto es casualidad. Es el resultado de trabajar con enfoque social, con datos y con herramientas como la Mesa de Equidad y el Marco de Lucha contra la Pobreza, que nos han permitido invertir mejor y llegar a quienes más lo necesitan”, reiteró el gobernador.