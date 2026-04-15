Cundinamarca es el departamento con la menor pobreza multidimensional del país: se ubica en 4,1%
El Indice de Pobreza Multidimensional mide cómo vive una familia teniendo en cuenta el acceso a educación, salud, empleo, vivienda y servicios básicos.
Cundinamarca
El más reciente informe del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE) sobre el Indice de Pobreza Multidimensional (IPM) posicionó al departamento de Cundinamarca en el primer lugar en reducción a esta problemática en el país.
En 2025 se registró la cifra más baja del departamento en los últimos años que es de 4,1% con una reducción de 3,3 puntos frente al 7,4% de 2024, según el DANE.
“Esto significa que 113 mil familias en Cundinamarca tienen mejores condiciones de vida, más acceso a la salud, más niños estudiando, mejores condiciones de vivienda, más empleo y menos barreras en los territorios para acceder a los servicios básicos”, aseguró el gobernador Jorge Emilio Rey.
Las zonas rurales y centros poblados también mostraron resultados destacados en acceso a la salud, saneamiento básico, asistencia escolar y formalidad laboral, razón por la cual el departamento se encuentra en el primer lugar nacional en estos indicadores.
En 2018 estas zonas tienen niveles cercanos al 20 %, y en este informe se logró reducir esa pobreza en casi 13 puntos.
“Esto muestra un avance en la superación de brechas históricas y una mejor articulación entre lo urbano y lo rural, reflejando el impacto de las políticas públicas y la fuerza de nuestras comunidades”, agregó Rey.
El gobernador también destacó que además del primer puesto nacional en reducción del IPM, el reporte del DANE ubica a Cundinamarca en el segundo puesto en mejora de indicadores como analfabetismo, trabajo infantil, acceso a agua potable, condiciones de vivienda y empleo informal.
“Nada de esto es casualidad. Es el resultado de trabajar con enfoque social, con datos y con herramientas como la Mesa de Equidad y el Marco de Lucha contra la Pobreza, que nos han permitido invertir mejor y llegar a quienes más lo necesitan”, reiteró el gobernador.
Juliana De Los Ríos
Periodista egresada de la Universidad del Rosario con énfasis en redes sociales y marketing digital....