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15 abr 2026 Actualizado 17:05

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Ciro Ramírez estudiará si asiste al Congreso hasta fallo judicial, pero dice que “no hay limitante”

Ciro Ramírez estudiará si asiste al Congreso hasta fallo judicial, pero dice que “no hay limitante”

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Ciro Ramírez, senador del Centro Democrático, estuvo en 6AM W para hablar acerca de la molestia del candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, ante su presencia en el Congreso de la República al haber sido condenado por la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia en el caso ‘Marionetas 2’.

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Felipe Lara

Felipe Lara

Comunicador social y periodista de la universidad Jorge Tadeo Lozano. Inicié mi trayecto en los medios...

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