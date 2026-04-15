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Ciro Ramírez estudiará si asiste al Congreso hasta fallo judicial, pero dice que “no hay limitante”

Ciro Ramírez, senador del Centro Democrático, estuvo en 6AM W para hablar acerca de la molestia del candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, ante su presencia en el Congreso de la República al haber sido condenado por la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia en el caso ‘Marionetas 2’.